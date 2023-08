Mostfest in der Kelterei Donndorf

Donndorf. Im historischen Bahnhof in Donnedorf wird am 9. September wieder Mostfest gefeiert.

Beim 6. Mostfest am Samstag, 9. September, erwartet die Gäste im historischen Bahnhof in Donndorf ein attraktives Programm rund um Äpfel und Birnen, Saft und Most. Von 13 Uhr bis in die Abendstunden heißt es Mitmachen und Genießen an den verschiedenen Ständen rund um die 2015 entstandene Kelterei. Die großen und kleinen Besucher können beim Waschen, Mahlen und Pressen des Streuobstes zu schauen und mitmachen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Jugendorchester Weimar. Eine Sortenbestimmung von mitgebrachten Äpfeln wird es geben. Die Mostsaison in der Kelterei beginnt in wenigen Tagen ebenfalls. Ab Samstag, 26. August, können Interessierte ihr Obst verarbeiten lassen. Termine können unter Telefon: 034672/25 30 56.