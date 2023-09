Motorradfahrer auf Kyffhäuserstrecke schwer verletzt – Jugendlicher verliert bei Fahrradunfall das Gedächtnis

Die Meldungen der Polizei für den Kyffhäuserkreis.

Beim Befahren des Nordhanges der B 85 Richtung Kyffhäuser kam ein Motorradfahrer am Samstag laut Polizei aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt und die Straße gereinigt werden. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf etwa 7000 Euro, an der Leitplanke auf 600 Euro.

15-Jähriger verliert bei Sturz das Gedächtnis

Ein 15-jähriger Fahrradfahrer wurde am Samstagabend gegen 20.45 Uhr nach einem Sturz unter seinem Fahrrad liegend in Heldrungen, Lange Straße, von einem Passanten gefunden. Der Jugendliche hatte unter anderem eine stark blutende Platzwunde am Hinterkopf und konnte keine Angaben zum Unfallhergang machen. Der 15-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Unklar ist, ob der Jugendliche selbst gestürzt oder angefahren wurde. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei melden.

Betrug mit WhatsApp-Masche

Um 1950 Euro ärmer ist eine Frau aus Sondershausen. Sie bekam eine WhatsApp-Nachricht, angeblich von ihrer Sparkasse. In der Nachricht sollte sie eine Push-Tan bestätigen, was sie auch tat. Nach der Bestätigung wurde das Geld von ihrem Konto abgebucht.

