Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Motorradfahrer verletzt - Einbruch in Bowlingbahn und Kino gescheitert

Einbruch in Bowlingbahn und Kino gescheitert

Pfingstmontag versuchten Unbekannte in Sondershausen An der Wipper in die Bowlingbahn und das Kino einzudringen. Der oder die Diebe scheiterten jedoch, sodass sie am Ende leer ausgingen. Der Einbruchsversuch ereignete sich zwischen 3.20 Uhr und 20.30 Uhr.

Der oder die Diebe hinterließen einen Sachschaden von insgesamt 200 Euro. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

Motorradfahrer verletzt

Ein VW-Fahrer fuhr am Montag kurz vor 16 Uhr in der Bad Frankenhäuser Kyffhäuserstraße. Als der 58-Jährige in Höhe Manniskestraße halten musste, kam der Motorradfahrer dahinter nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. Der 55-jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen