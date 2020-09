Motorshow in Ebeleben wird verschoben

Stunt-Fahrer André Korth ist mit seiner Monstertruckshow am ersten Oktober-Wochenende in Ebeleben zu sehen

Ebeleben. Stuntshow wird erst am 3. und 4. Oktober in dem Ort im Kyffhäuserkreis zu sehen sein.

Die Motorshow der Korth Brothers in Ebeleben muss wegen technischer Probleme verschoben werden. Ursprünglich sollten die Auto- und Motorradakrobaten an diesem Sonntag ihr Können zeigen. Auch Monstertrucks sind immer dabei. Die Stuntshow wird nun aber erst am Samstag, 3. Oktober, 15 Uhr, und am Sonntag, 4. Oktober, 11 Uhr, auf dem Raiffeisengelände in Ebeleben zu sehen sein, kündigte André Korth an.