Foto: Henning Most

Kirchenschiff der Trinitatiskirche in Sondershausen.

Mozart-Requiem in der Trinitatiskirche in Sondershausen

Sondershausen. Das Junge Mitteldeutsche Vokalensemble ist am 13. November in der Trinitatiskirche Sondershausen zu hören.

Für die geplante Aufführung des Mozart-Requiems durch das Junge Mitteldeutsche Vokalensemble in der Trinitatiskirche am 13. November gilt die 2G-Regel (geimpft und genesen). Das teilte die Kirchgemeinde mit.

Das Konzert, bei dem das Vokalensemble durch Musiker der Thüringen Philharmonie unterstützt wird, beginnt um 19.30 Uhr. Karten seien nach wie vor in der Stadt-Apotheke in Sondershausen und nach Verfügbarkeit an der Abendkasse erhältlich.