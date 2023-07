Mühlentour durch Sondershausen

Von der ehemaligen Schlossmühle in Sondershausen ist nur ein Stück Mauer übrig (Mitte).

Sondershausen. Einen Stadtrundgang auf den Spuren von Mühlen und Wasserwegen in Sondershausen bietet die Stadtinformation an.

Gästeführerin Edith Baars nimmt Interessierte am Sonntag, 23. Juli, ab 13.30 Uhr mit auf Tour zu den Mühlen- und Wasserwegen in Sondershausen. Treffpunkt ist die Stadtinformation, dann führt der Weg über die Schlossmühle und die Vorwerksmühle bis hin zur Scherrmühle. Über die Wipper- und Lohmühle geht es durch den Park zum Marktplatz zurück. Anmeldung in der Stadtinformation unter Tel.: 03632/62 28 22.