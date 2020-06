Sondershausen. Nach dem unter Auflagen wieder Stadtrundgänge gestattet sind, bietet die Sondershäuser Tourismusinformation am 7. Juni eine Mühlentour an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mühlentour in Sondershausen

Eine besondere thematische Führung bietet am Sonntag die Touristinformation Sondershausen. Unter dem Motto „Mühlen und Wasserwege“ bietet Gästeführerin Edith Baars am Sonntag, 7. Juni, um 13.30 Uhr einen Stadtrundgang mit Besichtigung von fünf Mühlenstandorten in Sondershausen an. Beginnend an der alten Wache führt der Weg über die Schlossmühle und die Vorwerksmühle zur Scherrmühle. Über die Wippermühle und Lohmühle geht es durch den Park zum Marktplatz zurück. Bei Der Tour durch Sondershausen erfahren Interessierte mehr über die Wasserwege und das Mühlensystem von Sondershausen und Umgebung. Treffpunkt Alte Wache. Unkostenbeitrag: 4,50 Euro, ermäßigt für Schüler, Studenten sowie Patienten der Reha-Klinik Bad Frankenhausen zu 3,50 Euro.