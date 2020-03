Müll in und um Greußen verursacht hohe Kosten

Die Stadt Greußen hat ein Problem mit illegal entsorgtem Müll, sowie dessen Menge, in und rund um die Kleinstadt, informierte Bürgermeister René Hartnauer (SPD). Er habe sich vom städtischen Bauhof eine Aufstellung geben lassen, welchen Aufwand dessen Mitarbeiter betreiben müssen, um Müll jeglicher Art sowohl im Stadt- und Gewerbegebiet, als auch der Gemarkung Greußen zu beseitigen. Das Ergebnis sei ernüchternd gewesen, so das Fazit des Bürgermeisters. Es könne nicht sein, dass das Bauhofteam den Unrat anderer Leute wegmacht.

Gut 55 Kubikmeter Müll aller Art in städtischen Papierkörben, an Wegen innerhalb und außerhalb der Stadt sowie im Gewerbegebiet sollen das im vergangenen Jahr gewesen sein. Und das in Zeiten, in denen überall vom Klimawandel, Umweltbewusstsein und ökologischem Verhalten gesprochen werde – das könne er nicht nachvollziehen. Von gefährlichen Stoffen, wie zerbrochenem Asbest über Bauschutt und Elektroschrott bis hin zu alten Matratzen und Hausmüll sei hier alles dabei. Die Entsorgung in Containern würde die Stadt rund 3000 Euro im Jahr Kosten – Arbeitszeiten und der Einsatz von Fahrzeugen seien hier noch einmal nicht dabei.

Ein Stapel Autoreifen ist nahe des Gewerbegebiets ebenfalls zu finden. Foto: Christoph Vogel

Hartnauer macht noch eine andere Rechnung auf. So seien fünf Bauhof-Mitarbeiter dreimal in der Woche für je zwei Stunden unterwegs, um für Ordnung und Sauberkeit in Greußen zu sorgen – Arbeitszeit, die für andere Projekte verloren ginge. Insgesamt seien das Personalkosten von geschätzten 18.000 Euro im Jahr, betont der Bürgermeister. Mit diesem Geld könne man zum Beispiel Vereine unterstützen, fällt ihm spontan ein. Oder auch für die Sanierung von Gehwegen.

Unverständlich sei für ihn auch, dass „der Hausmüll beutelweise entsorgt wird“, der eigentlich in die schwarze Tonne gehöre, für die ja von den Bürgern ein Grundbetrag für die Entsorgung bezahlt werden müsse. Eine Handhabe für das Müllproblem habe der Bürgermeister nicht. So sei es schwer, die Verantwortlichen der illegalen Müllentsorgung ausfindig zu machen. „Wir reagieren darauf, in dem wir den Müll beseitigen, es ist aber nicht die Lösung des Problems“, gibt Hartnauer zu bedenken. Er kann nur an das Umweltbewusstsein und die Einsicht der Greußener appellieren, von denen sich seines Wissens nach ein Großteil eine saubere Stadt wünschte. Aber auch Zivilcourage, sollte jemand Zeuge illegaler Müllentsorgung werden und diese zur Anzeige bringen, sei eine Möglichkeit, etwas dagegen zu unternehmen.

Für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes hegt Hartnauer große Wertschätzung und zollt ihnen Respekt, „Das kann man gar nicht hoch genug honorieren.“ Denn es sei zum Teil unzumutbar, was sie bei der Entsorgung alles in die Hände bekämen.

Hartnauer hat aber auch positives zu berichten. Was ihn freut sei die Tatsache, dass es nicht mehr so viele Beschwerden über Hinterlassenschaften von Vierbeinern im Stadtgebiet gibt.