Um schon die Jüngsten vom Mülltrennen zu überzeugen, hat Luisa Böhme (links) von der Abfallwirtschaftsbehörde des Kyffhäuserkreises eine Kampagne in Kindergärten gestartet. Wie hier in der Sondershäuser Einrichtung Käferland gibt es dabei auch ein echtes Müllauto, hier bedient von Mike Manhardt, in Aktion zu erleben.