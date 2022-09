Münchner Organist zu Gast in Unterkirche Bad Frankenhausen

In der Unterkirche in Bad Frankenhausen spielt der Münchner Organist am 15. September an der hochromantischen Strobel-Orgel.

Bad Frankenhausen. Christoph Demmler spielt in Bad Frankenhausen Werke von Johannes Brahms, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Johann Sebastian Bach.

Der Münchner Organist Christoph Demmler gibt am Donnerstag, 15. September um 19.30 Uhr ein Orgelkonzert in der Unterkirche Bad Frankenhausen. Nach drei Anläufen soll es endlich klappen. „Wir hatten das Konzert schon in den Jahren 2020 und 2021 im Programm. Beide Male musste es wegen Corona abgesagt werden“, berichtet Kantorin Laura Schildmann.

Christoph Demmler wird den Angaben zufolge an der hochromantischen Strobel-Orgel von 1886 Werke von Johannes Brahms, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Johann Sebastian Bach spielen. Demmler, geboren 1983 in Berlin, studierte laut Schildmann Kirchenmusik an der Universität der Künste Berlin, wo er 2011 den Master of Music mit der Note „sehr gut“ abschloss. Neben dem Studium sei er von 2006 bis 2011 in Berlin-Kreuzberg als Kirchenmusiker tätig gewesen, bevor er zwei Jahre lang Kantor in Heilbad Heiligenstadt und im Eichsfeld gewesen sei. Im November 2013 habe Demmler die Stelle des Dekanatskantors an der evangelisch-lutherischen Michaelskirchengemeinde Ottobrunn-Neubiberg-Hohenbrunn im Prodekanat München-Südost angetreten. Der Eintritt ist frei.

Die Orgelführung mit Laura Schildmann startet um 19 Uhr.