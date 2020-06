Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mundartdichter Göring wird 80

Vor etwas mehr als einem Jahr hatte Hans-Dieter Göring einen großen Auftritt im Bürgersaal der Curciskirche. Vor vollen Reihen präsentierte er seinen neuen Gedichtband „`S gätt Ziet`, do simme nich so gut druff“. Am Sonntag feiert er seinen 80. Geburtstag. In Sondershausen Stockhausen geboren, ging Hans-Dieter Göring zum Medizinstudium nach Jena. Er war 20 Jahre Chefarzt der Hautklinik und Immunologischen Zentrums am Klinikum in Dessau und Gründer des Tumorzentrums in Anhalt. Mit seiner Geburtsstadt blieb er immer verbunden, hielt sie in Bildern fest und in seinen Gedichten. Er ist Mitglied einer Gruppe von Nordthüringer Mundartdichtern und trat regelmäßig auch mit ihnen zum Residenzfest auf in Sondershausen. Zu seinem 80. Geburtstag verfasste ein anderer bekannter Sondershäuser Heimatdichter, Gerhard Axt, ihm folgende Zeilen „Us Khingern wär’n Liete“:



