Museum und Skatearena in Sondershausen geschlossen

Das teilte Bürgermeister Steffen grimm (parteilos) am Montag mit. Alle weiteren Jugendeinrichtungen öffnen wie gewohnt. Ebenso werde die Stadtbibliothek weiterhin für die Ausleihe und Rückgabe von Medien aller Art zur Verfügung stehen.

Die Gedenkveranstaltungen zur Pogromnacht am 9. November und zum Volkstrauertag am 15. November werden in diesem Jahr ohne Öffentlichkeit begangen. Der Bürgermeister werde jeweils einen Kranz niederlegen, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Noch nicht entschieden wurde, ob am ersten Adventswochenende, Ende November, die Eisbahn in der Sondershäuser Innenstadt eröffnet und das Markttreiben „Start in den Advent“ stattfinden könne. Dazu laufen noch Beratungen, erklärte Steffen Grimm.