Museumsarbeit wird beleuchtet

Ein Museum präsentiert sich der Öffentlichkeit vor allem über seine Ausstellungen. Die Arbeiten hinter den Kulissen bleiben dem Besucher jedoch meist verborgen. In einem Vortrag am 28. Januar in der Veranstaltungsreihe „Aufgeschlossen“ des Sondershäuser Schlossmuseums soll dieses Thema einmal beleuchtet werden. Ein äußerst interessantes Fallbeispiel dafür bietet der ur- und frühgeschichtliche Sammlungsbestand im Sondershäuser Schlossmuseum, womit sich der wissenschaftliche Volontär des Hauses im vorangegangenen Jahr intensiv auseinandersetzte und im Rahmen der Vortragsreihe über seine Erfahrungen berichten wird.

Bevor eine Ausstellung entstehe und dem Besucher Wissens- und Staunenswertes vor Augen führen könne, müssen die exponierten Objekte akribisch erforscht werden. Das Museum dürfe sich aus diesem Grund eben nicht nur als Einrichtung verstehen, die dem Besucher kulturelle Erlebnisse innerhalb seines Alltags bietet, sondern als eine Forschungsinstitution, die den Zeugnissen der Vergangenheit ihre Geheimnisse entlockt und diese der Nachwelt in einem möglichst geordneten und erkenntnisfördernden Zustand hinterlässt und für diese bewahrt. Dabei seien die Wege der Objekte oftmals verschlungen und lassen sich häufig nur unscharf nachzeichnen. Der Museumsarbeiter, der sich dieser Aufgabe annimmt, werde dann gewissermaßen zum Ermittler und Spurensucher, der die vorhandenen Fakten deuten und wie ein Puzzle zusammensetzen muss, heißt es in der Ankündigung.

Das Schlossmuseum macht darauf aufmerksam, dass der erste Vortrag des neuen Jahres nicht wie üblich am zweiten Dienstag des Monats statt, sondern erst am letzten Dienstag, dem 28. Januar, jedoch wie gewohnt um 18.30 Uhr im Rosa Salon des Schlosses stattfinden werde. Der Eintritt ist frei.