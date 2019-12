Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Museumsführung verschoben

Die kostenlose Führung durchs Schlossmuseum, die das Adventskalender-Bastelset des Schlossmuseums verspricht, wird verschoben, Das kündigte die Stadt Sondershausen an. Die Tour durchs Museum findet nicht wie angekündigt und auf der Rückseite des Bastel-Sets vermerkt am 28. Dezember, sondern schon am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember, um 14 Uhr, statt. Alle, die einen Museums-Adventskalender mit 24 geöffneten Türchen mitbringen, erhalten eine kostenlose Führung zu den darin abgebildeten Museumsschätzen.