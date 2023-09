Museumsnacht mit Kunst, Musik und Kino in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Zur Museumsnacht wird im Oktober im Panorama-Museum eingeladen.

Die Museumsnacht im Panorama-Museum Bad Frankenhausen steht ganz im Zeichen von Musik, Kunst und Kino. Am Samstag, 7. Oktober, ist es so weit. Mit dabei sind die Bands: Front Porch Picking aus Göttingen, ein fünfköpfiges Herren-Ensemble, das mit Blues und Hula-Boogie gute Laune verbreitet und mit Gitarre, Dobro, Steelguitar, Ukulele, Mandoline, Kontrabass und Percussion virtuos, swingend und groovend seinen Sound zaubern wird.

Führung der Besucherins „technische“ Herz

Zudem präsentieren Grey Paris aus Berlin vor dem Panorama-Gemälde „electro-acoustic-cinematic Jazz“. Die Musik des Trios ist voller vertrackter rhythmischer Elemente und minimalistischer, filmähnlicher Atmosphäre.

Im Stuki 76 wird an diesem Abend eine Auswahl preisgekrönter Kurzfilme zu sehen sein und eine Diaschau, die erstmals Auszüge aus der in der Corona-Zeit entstandenen „Bildsaaltour für Grundschüler“ vorstellt. Das ist ein für die Museumswebsite bestimmtes Infosystem in Form von 50 Kurzhörspielen. Dazu sollen Besucher in der Museumspädagogik Alternativ-Szenen entwickeln.

Abgerundet wird das Programm durch zwei thematische Führungen, die sich den Prominenten aus Tübkes Gemälde wie auch interessanten Details der Rechtsgeschichte widmen. Überdies gibt es Führungen durch das technische Herz des Museums und der technische Leiter informiert über das laufende Baugeschehen. Natürlich können das Panorama-Gemälde, die aktuelle Sonderausstellung von Erik Desmazieres und das Tübke-Kabinett besichtigt werden, sowie eine Schau mit Radierungen des Kurses „Bildnerisches Gestalten“ im Durchgang zur Museumspädagogik.

Die Museumsnacht beginntam 7. Oktober um 19 Uhr. Karten im Vorverkauf 15 Euro, Abendkasse 18 Euro.