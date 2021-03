In den einstigen Remisen des Sondershäuser Schlosses steht die Goldene Kutsche. Zum Museumstag kann auch immer die "Grand carrosse" besichtigt werden.

Museumstag geplant in Sondershausen

Sondershausen. Das Schlossmuseum in Sondershausen plant bereits den Museumstag am 16. Mai unter der Voraussetzung, dass Museen wieder öffnen dürfen.

Zum Museumstag im Mai sollen sich die Teilnehmer der Nikolaus-Aktion des Schlossmuseums Sondershausen ihre „Belohnung“ haben holen können. So plant es das Museum aktuell und hofft, das wie geplant der Museumstag am 16. Mai gefeiert werden kann.

Jeder Teilnehmer bekam bei Abgabe seines Bildes als Dankeschön eine Einladung für eine Veranstaltung am Museumstag. Nun bittet das Schlossmuseum jeden der kleinen Künstler seine Kontaktdaten, Telefonnummer, eventuell die E-Mail-Adresse, der Einrichtung zukommen zu lassen, um über konkrete Planungen oder Änderungen informieren zu können. Das Schlossmuseum ist zu erreichen unter Telefon: 03632/622425 oder per E-Mail: schlossmuseum@sondershausen.de.

Generell hat das Museum aufgrund der aktuellen Coronaverordnung des Landes bis zum 31. März geschlossen. Wenn alle Kriterien erfüllt sein sollten und die Erlaubnis erfolgen sollte, dass Museum zu öffnen, werde man diese Möglichkeit perspektivisch auch wahrnehmen, teilte das Museum mit. Unter Berücksichtigung und Einhaltung der Vorgaben. Das ausgearbeitete Hygienekonzept hatte sich schon bereits im vergangenen Jahr bewährt. In den ersten Wochen erfolgt ein Besuch nur nach Voranmeldung per Telefon oder per E-Mail.