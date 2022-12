Musik aus den 20er-Jahren ertönt im Stadtpark Wiehe

Im Festsaal in Wiehe findet im Januar wieder das Neujahrskonzert statt.

Wiehe. Der Kartenvorverkauf fürs Neujahrskonzert im Stadtpark Wiehe hat begonnen.

Jörg Hindemith und das Trio „Salopp“ gibt es am 7. Januar im Stadtpark Wiehe, Festsaal, zu erleben. Die drei Herren im Frack entführen das Publikum in die Zeit der Schellack-Platten, der Gehstöcke und großen Tanzbälle, verbreiten durchweg gute Laune und nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise. Musikalisch brillant umgesetzt, seriös dargeboten und durch einen Entertainer in rasant witziger Form umrahmt, erlebt der Zuhörer einen akustischen Zeitsprung.

Bei Hits wie „Wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätt“, „Mein kleiner grüner Kaktus“ oder „Ich brech´ die Herzen der stolzesten Frauen“ springt der Funke sofort über. Karten für 18 Euro gibt es im Vorverkauf in der Drogerie Kummer in Wiehe, Tel.: 031672/6 56 78.