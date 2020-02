Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musik die jeder kann

Singen ist Musik. Und die Stimme ein Instrument, das fast jeder von Geburt an beherrscht. Über Wohlklang will ich hier keine Worte verlieren. Singen macht Spaß und am besten gemeinsam. Deshalb war es auch eine kluge Idee der Veranstalter der Bundesgartenschau für das Rahmenprogramm an den Außenstandorten Chöre aus der Region anzufragen. Im ersten Gedanken wäre es vielleicht nachvollziehbar für das Erlebnis barocker Gartenwelten wie in Ebeleben und Bendeleben auf opulente Orchesterklänge als Begleitung zu setzen. Einmal mehr nachgedacht, bringt das nichts, abgesehen davon, dass es organisatorisch eine Mammutaufgabe wäre. Der natürliche Klang menschlicher Stimmen könnte das Erlebnis in der gestalteten Natur sogar noch eindringlicher machen. Mancher Besucher summt vielleicht sogar die Lieder mit, die ihn auf seinem Gartenspaziergang begleiten.

Von der Idee Chöre in Parks und Gärten singen zu lassen, könnte auch die Musikstadt Sondershausen oder Kurstädtchen Bad Frankenhausen lernen. Sangesfreunde gibt es hier mehr als woanders. Leider sind die meist nur in geschlossenen Räumen zu hören. Dabei würde die ganze Stadt sich ganz sicher beleben, wenn ab und zu jemand dort mal ein paar Lieder anstimmen würde. Mitsummend flaniert es sich doch viel fröhlicher.