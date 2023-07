Musik, Kunst und Sonne satt beim Kultursommer in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Kultursommer in der Kurstadt mach seinem Namen alle Ehre und hält viele Angebote für die Besucher bereit.

Offene Geschäfte, Live-Musik und Konzerte an mehreren Stellen in der Innenstadt, Kulinarisches und Kunst sind deutliche Anzeichen für den Kultursommer in Bad Frankenhausen – am vergangenen Wochenende bereits die dritte Auflage. Auf dem Schlossplatz gibt es ein wechselndes Programm auf der großen Bühne, ein Kinderkarussell lädt zum Fahren ein und die Jugendfeuerwehr Bad Frankenhausens ist hier mit einigen ihrer Betreuer zu finden. „Wir machen hier ein paar Spiele mit den Kindern“, sagt Lisa Oppermann, stellvertretende Stadtjugendwartin. So stünden etwa Schlauchkegeln und Wasserspiele an der Spritzwand auf dem Programm. Dazu habe man auch noch ein paar kleine Preise organisiert. In den frühen Nachmittagsstunden sei das Angebot gut angenommen worden, berichtet Oppermann. Das gilt auch für die Möglichkeit, ein Feuerwehrauto genauer anzuschauen.

Die Bad Frankenhäuser Wehr war am Wochenende auch noch an anderer Stelle präsent. So unterstützten sie mit jeweils etwa 20 Kameraden, darunter ausgebildete Notfallsanitäter, die brand- und medizinische Absicherung der Abendveranstaltungen des Kultursommers.

Die Abendveranstaltungen des Kultursommers in Bad Frankenhausen waren sehr gut besucht, wie hier auf dem Schlossplatz. Foto: Michael Haak / Belvedere Media Agentur

Bad Frankenhausens Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) zog für den diesjährigen Kultursommer ein positives Fazit. „Die Abendveranstaltungen waren alle sehr, sehr gut besucht“, sagte er. So seien am Freitag und Samstag jeweils um die 3000 Besucher auf dem Schlossplatz gewesen. Aber auch die kleinen Bühnen in der Innenstadt hätten in den Abendstunden guten Zulauf gehabt.

Eine Auswertung des viertägigen Kultursommers solle es in Kürze noch geben. Der Bürgermeister gehe aber davon aus, dass man bezüglich der Besucherzahlen im Vergleich zum vergangenen Jahr noch mal zulegen konnte. Dass tagsüber am Wochenende nicht so viele Leute unterwegs waren, wie erhofft, sei den hochsommerlichen Temperaturen geschuldet. „Es war einfach zu heiß“, so Strejc. Alles in allem sei die dritte Auflage aber „wieder gut“ gewesen. Ziel sei es, den Kultursommer zu einer festen Größe im Frankenhäuser Veranstaltungskalender zu etablieren, so wie das Fliederfest und der Bauernmarkt.

Bezüglich einiger Beschwerden in Hinsicht auf die Lautstärke bei den Abendveranstaltung könne der Bürgermeister zunächst nur an das Verständnis der Einwohner appellieren. So findet der Kultursommer immer am ersten Ferienwochenende statt, wo auch der jüngeren Generation etwas geboten werden soll. „Es ist ja nur einmal im Jahr“, betonte er.