Musik und Narretei versprechen die Veranstaltungsmacher am Wochenende im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Am Wochenende gibt es wieder jede Menge, vor allem musikalische Veranstaltungen im Kyffhäuserkreis.

Die Narren sind weiterhin unterwegs. In Greußen bereitet man sich auf Weihnachten vor und mit Taschenlampen kann der Kyffhäuser erkundet werden.

In der Cruciskirchewird vorgelesen

Anlässlich des bundesweiten Vorlesetags heißt es am Freitagnachmittag im Bürgerzentrum Cruciskirche „Wir lesen mit“. Für Kinder werden zwischen 15 und 17 Uhr im Musiksaal Märchen und Geschichten vorgelesen, zudem gibt es Bastelangebote. Kurzkrimis und andere Geschichten für Erwachsene sind zwischen 19 und 21 Uhr bei der Düne zu hören. Es gibt Snacks und Getränke.

Vortrag beider Goethe-Gesellschaft

Bernd Kemter hält am Freitag, 18 Uhr, einen Vortrag bei der Sondershäuser Ortsvereinigung der Goethegesellschaft im Studio Otto, Hauptstraße 38, in Sondershausen. Thema ist „Vom deutschen Publikum geringgeschätzt, von Goethe wohlwollend beurteilt: die polnische Romantik“.

Konzert im Klubhaus Stocksen

Bounce, die Bon Jovi Tribute Band, wird am Freitag im Klubhaus Stocksen in Sonderhausen ein Konzert geben. Seit 20 Jahren steht die Band auf der Bühne und spielt mit eigener Note und trotzdem originalgetreuen Sounds und Arrangements das Repertoire aus fast 35 Jahren Bon Jovi. das Konzert beginnt 21 Uhr.

Kleintierbörsein Heldrungen

Am Samstag von 8 bis 11 Uhr findet die Kleintierböre in Heldrungen in der Ausstellungshalle statt. Tauben Kaninchen, Hühnergeflügel und Ziergeflügel können getauscht und verkauft werden. Wassergeflügel darf nicht mitgebracht werden.

Faschingsumzugder Thaleber Helbespatzen

In die neue und sehnlichst erwartete Saison starten die Thaleber Spatzen am Samstag, 11.11 Uhr, mit einem Faschingsumzug durch Holzthaleben. Start für die Narren auch aus befreundeten Vereinen und weiterer Vereine aus dem Dorf ist am Sportplatz. Am Platz der Jugend werden die einzelnen Vereine vorgestellt. Dort bietet sich laut der Vereinsvorsitzenden auch ein guter Platz fürs Publikum, um einen Blick auf den bunten Zug aus etwa 16 Bildern zu werfen. Auf dem Sportplatz gibt es im Anschluss eine Abschlussparty.

Wintermarktin Greußen

Premiere hat am Samstag ab 15 Uhr der kreativen Markt des Vereins „KulturWerkstatt – Wir sind Vielfalt“ auf dem Bahnhofsvorplatz in Greußen. Premiere für den Wintermarkt ist an diesem Samstag, 18. November, ab 15 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz. Regionale Händler und Vereine präsentieren ihre Produkte und Angebote. Es gibt Geschenke, leckere Spezialitäten und kreative Ideen zu finden. Es wird Musik gespielt und es gibt Bastelaktionen und Kinderschminken durch das Jugendhaus Greußen.

Vernissagemit italienischem Maler

Die neue Sonderausstellung „La visione aurea“ mit 95 Gemälden und Papierarbeiten des italienischen Künstlers Pierluigi Isola im Panorama-Museum Bad Frankenhausen wird am Samstag 16 Uhr eröffnet. Der Künstler ist zur Vernissage anwesend.

Konzert imRoten Salon

Anna Ivanishko (Sopran) und Ronald Uhlig (Klavier) bringen am Samstag 17 Uhr im Roten Salon von Schloss Wiehe bekannte Lieder und Arien der Romantik zu Gehör. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Künstler und den Förderverein von Schloss Wiehe wird gebeten.

Duo FlauTastico spielt für die St.-Elisabeth-Kirche

Am Samstag, 17 Uhr, spielt das Duo FlauTastico ein Benefizkonzert für die St.-Elisabeth-Kirche in Sondershausen, deren Innensanierung für nächstes Jahr geplant ist. Das Duo, bestehend aus Sabine Kaufmann, Flöte, und Melchior Condoi, Orgel, wartet mit einem interessanten Programm auf: von J. S. Bach gibt es die Sonate g-moll BWV 1020 zu hören, von Cecile Chaminade das Concertino op. 107 und von John Rutter die „Suite Antique“.

Taschenlampenführungauf dem Kyffhäuser

„Entdeckt den Schatz von Barbarossa“ ist die Taschenlampenführung mit Ritter Gerwig am Samstag, 17 Uhr, am Kyffhäuser-Denkmal überschrieben. Es wird um Voranmeldung unter info@kyffaeuser-denkmal.de gebeten.

Novemberblues im Kuhstall

Tommie Harris und die Bluescats legen im Rahmen ihrer aktuellen Tour am Samstag einen Stopp in Friedrichsrode ein. Um 20 Uhr spielen sie ein Konzert im Kuhstall.