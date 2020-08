Die Kirche in Thüringenhausen.

Thüringenhausen. Ein Konzert wird es am 28. August in der Kirche von Thüringenhausen geben.

Zu einer musikalischen Andacht lädt der evangelisch-lutherische Kirchengemeindeverband Greußen-Großenehrich am Freitag, dem 28. August, in die Kirche in Thüringenhausen ein. Reinhard und Maritta Börner aus Wilhelmsdorf geben unter dem Titel „Tanz der Schmetterlinge“ ein Konzert mit Gitarre und Harfe. Die Veranstaltung beginnt 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.