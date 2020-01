Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musikbeirat wird berufen

Die Mitglieder des Musikbeirats der Stadt Sondershausen sollen am Donnerstag, 30. Januar, in der Stadtratssitzung berufen werden. Mit den fünf Mitgliedern kann der Beirat seine Arbeit aufnehmen. Die Ratssitzung beginnt laut Ankündigung 18 Uhr im Carl-Schroeder-Saal in Sondershausen. Die Stadtratsmitglieder sollen zudem der Veräußerung der Geschäftsanteile der Stadt Nordhausen am Gründerzentrum BIC zustimmen. Im Hauptauschuss wurde bereits angeregt, auch einmal über die Sondershäuser Anteile zu diskutieren.

Zudem stehen mehrere Anträge von Fraktionen auf der Tagesordnung. Die Freien Wähler setzen sich für Mitfahrbänke in den Ortsteilen ein, die Fraktion SPD/Nubi fordert Informationen zum Einzelhandelskonzept der Stadt.