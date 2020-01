Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musikbeirat wird besetzt

Der Musikbeirat der Stadt Sondershausen nimmt Gestalt an. Die ersten fünf Namen stehen fest. In der kommenden Stadtratssitzung sollen die Berufung erfolgen, kündigte Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) in der jüngsten Hauptausschusssitzung an. Vorgeschlagen wurden bislang Claudia Langhammer, Kulturmanagerin der Stadt Sondershausen, Daniel Klajner, Intendant von Theater und Loh-Orchester, Eckart Lange, Direktor der Landesmusikakademie in Sondershausen, Matthias Deichstetter, Leiter der Kreismusikschule und des Amtes für Kultur und Tourismus beim Kyffhäuserkreis, sowie Marlen Schmidt von der Agentur Luna Events.

Es gebe noch weitere Vorschläge zur Mitarbeit im Musikbeirat, hieß es im Hauptausschuss. Allerdings noch keine Zusage. Fünf Personen sei die Minimalbesetzung, zehn das Maximum. Deshalb sei der Musikbeirat auch erst einmal arbeitsfähig. Der Musikbeirat ist ein Projekt aus dem Leitbild 2030 der Stadt Sondershausen. Der Fokus liegt laut Satzung darauf, musikalische und wirtschaftliche Bereiche zu verknüpfen und Sondershausen zu einer internationalen Sichtbarkeit zu verhelfen. Der Beirat soll Stadtrat, Ausschüsse, Ortsteilräte und die Verwaltung beraten. Seine Aufgaben umfassen die internationale Lobby- und Netzwerkarbeit für die Musikstadt, die Unterstützung von generations- und genreübergreifenden Musikprojekten sowie Imageaufbau, -gewinn und -pflege.