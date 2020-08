Der Landeswettbewerb Jugend komponiert, den die Landesmusikräte Hessen und Thüringen austragen, fand am Samstag mit einem Konzert in der Sondershäuser Franz-Liszt-Halle seinen Abschluss.

Francy Häring aus Jena erhielt beim Wettbewerb Jugend komponiert einen ersten Preis. Foto: Sibylle Klepzig

Musiker des Ensembles „MIET+“ präsentierten die Ergebnisse aus dem vorangegangenen Workshop sowie Kompositionen der Wettbewerbsteilnehmer. Violinistin Marta Kowalczuk und Klavierspieler Romeo Wecks brachten das Stück „Black or White“ von Francy Häring (Porträtbild) zu Gehör. Die junge Komponistin aus Jena erhielt dafür einen ersten Preis. Weitere erste Preise gingen an Philipp Landwehr aus Erfurt und Fanny Staeger aus Frankfurt am Main.