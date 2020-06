Foto: Henning Most

Sondershausen. Am Freitag, 12. Juni, sind Trompeten, Klarinette und Saxophon im Freien zu hören.

Musikschüler spielen vom Turm der Cruciskirche

Ein Vorspiel der etwas anderen Art findet am Freitag, 12. Juni, an der Cruciskirche statt. Weil Konzerte in geschlossenen Räumen zurzeit gar nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen möglich sind, suchen die Schüler der Kreismusikschule andere Wege, um sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Es erklingen Duette und Trios, die vom Turm zum Platz der Kirche hin gespielt werden. Das Publikum kann die Stücke im Freien hören.

Die Trompetenschüler der Klasse Volker Löser des Carl-Schroeder-Konservatoriums eröffnen das Open-Air-Konzert mit der Fanfare und dem Lied „Glück auf, der Steiger kommt“, im Anschluss erklingen Volkslieder und Duette für zwei Trompeten. Für Abwechslung sorgen Schüler auf den Instrumenten Klarinette und Saxophon aus der Klasse von Stephan Uhl mit Stücken und Liedern aus aller Welt und Arien aus der Zauberflöte.

Das Vorspiel beginnt morgen um 17 Uhr und dauert etwa eine Stunde, heißt es in der Ankündigung der Kreismusikschule.