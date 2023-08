Musiksommer im Sondershäuser Achteckhaus

Sondershausen. Das Chaos String Quartett ist im Rahmen der MDR-Veranstaltungsreihe im Achteckhaus zu Gast.

Im Rahmen des MDR-Musiksommers wird es am Donnerstag, 10. August, ein Preisträgerkonzert im Sondershäuser Achteckhaus geben. Laut Mitteilung ist das junge Chaos String Quartett um 18 und um 20 Uhr zu Gast, das am 10. September 2022 beim internationalen Musikwettbewerb der ARD in München bewies, dass es das Chaos der Töne perfekt zu ordnen versteht und mit dem dritten Preis ausgezeichnet wurde. Das Quartett ist laut Pressemitteilung eine multinationale Formation mit Mitgliedern aus Deutschland, Italien, Niederlande und Ungarn, die mit klassischen Kammermusikabenden ebenso begeistere wie mit spartenübergreifenden Performance-Projekten.

Karten gibt es im Internet unter: https://mdr-tickets.de/