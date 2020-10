Muslime wollen im Kyffhäuserkreis über ihren Glauben informieren

Über den Islam ins Gespräch kommen, um Vorurteilen und Misstrauen entgegenzuwirken, das will die Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat jetzt im Kyffhäuserkreis. „Wir wollen mit den Menschen in den Dialog treten, die Gesellschaft nicht spalten, sondern Brücken bauen“, betont Islam-Theologe Umer Malik, der Imam (Geistliche Führer) für Thüringen am Donnerstag während eines Pressegesprächs in Sondershausen.

Als ersten Schritt ihrer Informationskampagne hat die muslimische Gemeinde im August und September mehr als 51.000 Flyer in vielen Orten des Kyffhäuserkreises verteilt. An drei Samstagen im Oktober sind Infostände in Sondershausen geplant, an denen muslimische Theologen Fragen beantworten. Momentan warte man noch auf die Genehmigung durch die Stadt, dann würden Termine und Standorte bekanntgegeben. Vorgesehen ist zudem eine Islamausstellung mit einer Podiumsdiskussion zur Frage: Wie können Religionsgemeinschaften auf Rassismus reagieren?

Die Gemeinschaft der Ahmadiyya, die Gewalt strikt ablehnt und die Trennung von Religion und Staat betont, zählt nach eigenen Angaben weltweit mehr als 10 Millionen Mitglieder. Knapp 50.000 davon leben in Deutschland, gut 100 in Thüringen. Die Gemeinde in Erfurt baut gerade in Marbach, einem Ortsteil der Landeshauptstadt, die erste sichtbare Moschee im Freistaat. „Wir gehen davon aus, dass sie im nächsten Jahr fertig wird“, sagt Suleman Malik, Sprecher der Gemeinde in Thüringen.

Diese beteiligt sich als eine von 14 ausgewählten Moscheegemeinden am Programm „jumenga – jung muslimisch engagiert“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, das die Integration fördert.

Bereits Ende Januar hatte die islamische Gruppierung mit einer Informationskampagne begonnen und Tausende Handzettel im Kyffhäuserkreis verteilt. Die geplanten Gesprächsangebote im März konnten coronabedingt jedoch nicht stattfinden.