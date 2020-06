Das ist eines von insgesamt drei imposanten Kamelen, die auf einer Koppel in Ringleben grasen. Ein Zirkus hatte das Gelände an der Ichstedter Straße von der ehemaligen LPG erworben, ursprünglich als Winterquartier.

Na, da schau her: Wüstenschiffe in Ringleben

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Na, da schau her: Wüstenschiffe in Ringleben

Mancher Autofahrer reibt sich derzeit in Ringleben verdutzt die Augen: Auf einer Koppel in der Ichstedter Straße grasen drei imposante Kamele und schauen neugierig drein. Na, ist denn der Klimawandel so weit fortgeschritten, dass sich Wüstenschiffe bereits gen Thüringen bewegen? Nein! Zur Auflösung des Rätsels: Ein Zirkus hat das Gelände schon vor einiger Zeit von der ehemaligen LPG des Ortes erworben und ursprünglich als Winterquartier für Tiere genutzt. Und da Zirkusveranstaltungen, Corona sei Undank, derzeit nicht stattfinden können, gastieren die Trampeltiere in dem Ortsteil von Bad Frankenhausen länger als geplant.