Nach dem Fest ist vor dem Fest

Nach dem Fest ist bekanntlich auch vor dem Fest. Bei uns zu Hause steht zwar der Weihnachtsbaum noch. Darunter liegen auch noch Geschenke, auch wenn nur die der erwachsenen Mitglieder der Familie. Die Geschenke des Sohns sind alle schon bespielt, also im Wohnzimmer verteilt oder mit ein bisschen Glück bereits in sein Zimmer umgezogen. Das neue Skateboard hat sogar schon eine erste Schramme.

Der Esstisch, für den nun wiederum die Erwachsenen verantwortlich zeichnen, beansprucht ausgezogen, damit Heiligabend auch alle einen Platz haben, nach den Feiertagen nun viel zu viel davon. Aber so passen die letzten Plätzchen gut darauf und die Lebkuchen und die vielen anderen Süßigkeiten.

Für all das muss nun ein besserer Ort gefunden werden. Richtig eilig habe ich es damit aber auch nicht. Das mag auch an den Tellern mit Süßwaren liegen, die ohnehin schon ihre Spuren hinterlassen haben, und daher in den nächsten Wochen noch, aber mit Vorsicht zu genießen sind.

Es wird wohl alles noch bisschen dauern. Wenn auch nicht so lange, wie bei der Familie, in deren Garten ich in den vergangenen Tage neben den Lichterketten bei Nacht am Tage auch die Eier vom Osterfest hängen sah. Ich denke mal, es sind die vom vergangenen Jahr.