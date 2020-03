Für das Krematorium in Sondershausen am Hauptfriedhof interessieren sich mögliche Betreiber.

Sondershausen. Interessenten wollen Anlage in Sondershausen nach dem 1. April weiter betreiben.

Nachfrage für Sondershäuser Krematorium

Das Krematorium am Sondershäuser Friedhof könnte weiter betrieben werden, obwohl die Stadtverwaltung es zum 1. April schließen will. Gleich mehrere Interessenten hätten sich gemeldet, nachdem über die geplante Schließung in dieser Zeitung berichtet worden war, verkündete Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) den Mitgliedern des Hauptausschusses vom Sondershäuser Stadtrat.

Vor allem Betreiber anderer Krematorien hätten angeboten, die Anlage in Sonderhausen zu übernehmen. Inzwischen, so berichtete der Bürgermeister weiter habe es schon Gespräche mit einigen der Interessenten gegeben. Die seien teilweise so vielversprechend verlaufen, dass Grimm sogar davon ausgeht, der Betrieb des Krematoriums könne direkt nach dem 1. April nahtlos unter einem neuen Betreiber fortgesetzt werden. Ein Vertragsentwurf zur Übernahme existiere allerdings noch nicht.

Für die Stadt selbst gebe es kein Zurück von der Entscheidung, das Krematorium zum genannten Termin entweder zu schließen oder im besten Fall an einen neuen Betreiber zu übertragen, stellte der Bürgermeister im Ausschuss noch einmal klar. Jede andere Variante sei für die Stadt wirtschaftlich nicht vertretbar. Zuletzt hatte das Defizit in der Bilanz für das städtische Krematorium bei 40.000 Euro im Jahr gelegen. Die Zahl der Einäscherungen ging kontinuierlich zurück.

Im vergangenen Jahr waren es nur noch 600 gewesen, hatte der Bürgermeister mitgeteilt, als das Aus beschlossen war. Nach der Sanierung der Anlage vor 20 Jahren lag die Zahl noch bei 2600 Einäscherungen im Jahr.