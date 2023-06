Nachhaltigkeit mit Spaßfaktor

Spielplatzeröffnung in Bottendorf mit Bauamtsleiter Klaus-Dieter Arnold (links), Bürgermeister Steffen Sauerbier (2. von rechts) und Bauamtsmitarbeiter Thomas Triemer (rechts): Das symbolische Banddurchschneiden verrichteten die "Sonnenschein"-Kindergartenkinder und nahmen begeistert die neuen Spielgeräte in Beschlag.

Bottendorf. In Bottendorf wurde der vierte Spielplatz der Stadt Roßleben-Wiehe aus recyceltem Material freigegeben. Zwei weitere sollen noch folgen

Es sieht aus wie Holz, ist stabil wie Holz und hat gleich mehrere große Vorteile: Es ist witterungsbeständig, man kann sich keinen Splitter einreißen und der Erhaltungsaufwand durch regelmäßiges Pinseln beträgt quasi bei Null. Outdoor-Spielgeräte aus Recycling-Kunststoff als nachhaltige Produkte mit Spaßfaktor liegen voll im Trend. Im Ortsteil Bottendorf wurde inzwischen der vierte Spielplatz dieser Art der Stadt Roßleben-Wiehe offiziell seiner Bestimmung übergeben – zur Freude eines guten Dutzends Bottendorfer Kindergartenkinder.

Des Öfteren hätten ihre Spaziergänge durch den Ort sie in letzter Zeit in die Altstadt geführt, berichtet Lysann Willmitzer von der Kindertagesstätte „Sonnenschein“. „Dann haben wir geguckt, ob das Absperrband schon weg ist. Aber es war immer noch da. Jetzt sind die Kinder natürlich ganz aufgeregt“, erzählt sie, als sich die Mädchen und Jungen den neuen Platz begeistert in Beschlag nehmen und Leitern, Rutsche und die Seilwinde ausprobieren.

Pflegearme Spielgeräte Entlastung für den Bauhof

Auch das symbolische Banddurchschneiden hatten die Kinder übernehmen dürfen, während Roßleben-Wiehes Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD), Vertreter der Bauverwaltung und des Bauhofes sowie des Stadtrates und des Bottendorfer Ortschaftsrates helfend zur Seite standen. Rund 26.000 Euro einschließlich Aufbau hat die Stadt die neue Spielplatzausstattung gekostet, die aus Doppelschaukel und Kletterkombination mit Brücke und Rutsche besteht und die alten Holzgeräte ersetzt, die zu einem großen Teil noch aus DDR-Zeiten stammten. Damit sind nun schon insgesamt vier Spielplätze der Stadt mit neuen Geräten bestückt worden, allesamt aus Recycling-Kunststoff.

Erst vergangene Woche war der Spielplatz in der Otto-Römer-Straße in Roßleben freigegeben worden. Während mit dem Aufbau der ersten beiden Spielplätze in Langenroda und in der Thomas-Müntzer-Straße in Roßleben noch eine Firma beauftragt wurde, übernahm zuletzt der Bauhof die Aufbauleistung, setzte Fundamente und die Bausätze zusammen, sandete frisch ein. „Dadurch konnten wir einiges an Kosten sparen“, freut sich Bauamtsleiter Klaus-Dieter Arnold. Und auch Thomas Triemer vom Bauamt und Bauhofleiter René Schönherr zeigen sich zufrieden und verraten, dass das recycelte Material aus Joghurtbechern besteht. „Für uns war bei der Entscheidung für diese Variante ausschlaggebend, dass der Bauhof entlastet wird“, so Triemer.

Der Dank des Bürgermeisters ging aber nicht nur an Stadträte, Stadtverwaltung und Bauhof, sondern auch an Bottendorfs Ortschaftsbürgermeister Harald Brödel (pl), der gesundheitsbedingt leider nicht teilnehmen konnte. Brodel habe sich immer wieder für eine Erneuerung des Spielplatzes stark gemacht, würdigte Sauerbier das Engagement.

In den kommenden Jahren sollen auch die letzten beiden Spielplätze der Stadt in den Ortsteilen Schönewerda und Donndorf mit neuen Spielgeräten ausgestattet werden. Natürlich ebenfalls aus Recyclingmaterial. „Voraussichtlich 2024 wird Schönewerda erneuert, 2025 ist Donndorf an der Reihe“, sagt Bauamtsleiter Arnold.