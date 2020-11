Nachholetermine im Kunsthof Friedrichsrode

Friedrichsrode. Der Kunsthof Friedrichsrode verlegt Konzerte die in diesem Monat stattfinden sollten.

Wegen der Corona-Sonderverordnung sind bis 30. November alle Veranstaltungen im Kunsthof Friedrichsrode ausgesetzt. Für die beiden in diesem Monat geplanten Konzerte wurden Ausweichtermine gefunden werden: Stellmäcke & Müller treten mit „Hinterm Mond“ am 2. Januar 2021, um 20 Uhr, im Kuhstall auf. Lüül & Band folgen am 20. Februar, 20 Uhr, ebenfalls im Kuhstall. Alle, die für die ursprünglichen Termine Karten bestellt haben, bittet der Kunsthof um erneute Buchung.

Tickets können bestellt werden unter Telefon: 036338/6 01 70 oder per Mail überinfo@kunsthof-friedrichsrode.de. Die Ausgabe der Karten sowie die Bezahlung erfolgen an der Abendkasse.