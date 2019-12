Sehr einladend und festlich wirkte der Sondershäuser Weihnachtsmarkt in Sondershausen – die Besucher kamen am Samstag in Scharen.

Sondershausen. Der Weihnachtsmarkt in der Kreisstadt lockt viel Besucher an. Ein neues Lichtkonzept und die Kunsteisbahn tragen unter anderem zur Aufwertung bei.

Nachschub an Heißgetränken wegen großem Andrang

Es ist kein Winterwetter, aber zumindest muss sich niemand mit dem Regenschirm in das Getümmel stürzen. Der Sondershäuser Weihnachtsmarkt ist am Samstagabend mehr als gut gefüllt. Dicht gedrängt stehen die Besucher vor Marktständen, der Bühne oder an Holztischen, die als Ablage dienen, um sich Heißgetränke sowie süße und deftige Speisen schmecken zu lassen. Dem Duft von gebrannten Mandeln, herzhaftem vom Grill und Glühwein, kann man kaum widerstehen. Ein neues Lichtkonzept sorgt für einen tollen Blickfang und für eine zur Adventszeit passenden Atmosphäre. Gleiches gilt für den kerzengerade gewachsenen und festlich geschmückten Weihnachtsbaum. Auf der Kunsteisbahn unterhalb des Marktes herrscht rege Betriebsamkeit, fröhliches Kinderlachen zeugt von jeder Menge Spaß der kleinsten Marktbesucher. Letztere sind auch erfreut, dass der Weihnachtsmann regelmäßig seine Runden dreht und immer kleine Süßigkeiten dabei hat. Einigen Erwachsene sind von seinem Besuch ebenfalls begeistert, sie lassen sich für eine bleibende Erinnerung an den Weihnachtsmarkt gern mit dem Rauschebart fotografieren. Alles zusammen kommt scheinbar bei den Besuchern gut an. „Wir freuen uns, dass der Weihnachtsmarkt so stark frequentiert wird“, sagt die Sondershäuser Marktmeisterin Heidrun Schinköth-Heise ganz begeistert. Damit meint sie nicht nur das Wochenende, auch der Auftakt am Donnerstag sei gemessen an den Besucherzahlen gut verlaufen.

Ihr im Vorfeld herausgegebenes Motto „klein, aber fein“ sieht sie auf jeden Fall bestätigt. Sie habe viel positives Feedback seitens der Besucher und Händler erfahren. Bei letztgenannten seien es vor allem die gewesen, die Speisen und Getränke im Angebot hatten. „Einige mussten sogar Becher und Glühwein nach ordern“, erzählt die Marktmeisterin. Bei Händlern, die Geschenkartikel feil boten, wäre hingegen noch Luft nach oben gewesen. Positiv bewertet sie auch die teilweise Einbeziehung der Carl-Schroeder-Straße, womit ein nahtloser Übergang zur Kunsteislaufbahn geschaffen wurde. Die habe vor allem bei den Kindern sehr Im Großen und Ganzen sei die Stadt Sondershausen als Organisator und Veranstalter aber sehr zufrieden. Heidrun Schinköth-Heise bedankt sich an dieser Stelle auch bei allen Marktbesuchern für ihr Kommen. Es zeige doch, dass das Interesse an dem Weihnachtmarkt in der Kreisstadt ungebrochen und nach wie vor sehr groß sei. Ob das vorweihnachtliche Treiben im nächsten Jahr wie gewohnt an gleicher Stelle stattfindet, ist hingegen noch offen. Denn es sei angedacht, erstmals zu einer „Weißen Schlossweihnacht“ auf dem Hof des Sondershäuser Schlosses einzuladen – mit einem völlig neuem Konzept. Sollte es beim üblichen Standort auf dem Marktplatz bleiben, könnte sich die Marktmeisterin auch eine Erweiterung des Areals für den Weihnachtsmarkt auf die komplette Carl-Schroeder-Straße vorstellen. Die Nutzung des Schwan-Parkplatzes – die Fertigstellung des Rathauses vorausgesetzt – lägen ebenfalls im Bereich des Möglichen. Beide Varianten einer Erweiterung würden aber von der Anzahl der Händler abhängig sein, erklärt die Marktmeisterin.