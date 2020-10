Nadelöhr Göllingen ab Frühjahr fünf Monate dicht

In wenigen Tagen ist die Wipperbrücke in Göllingen fertig und die Straße nach Rottleben und Bad Frankenhausen wieder frei. Für viele Göllinger und Autofahrer aus Seega und Günserode bringt das aber nur über den Winter Erleichterung bei alltäglichen Fahrten. Ab Frühjahr wird die Ortsdurchfahrt, das Nadelöhr für den Verkehr in dieser Region, für Kanalbauarbeiten komplett gesperrt. Dann wird die neue Brücke dringend als eine Zufahrt für Göllingen zur weiträumigen Umleitungsstrecke über Bad Frankenhausen gebraucht.

Allerdings bewahrt das viele Göllinger, Seegaer und Günseroder nicht vor langen Umwegen, wenn sie innerhalb der Gemeinde Kyffhäuserland in die Nachbarorte Hachelbich oder Rottleben fahren wollen oder müssen. Das betrifft viele junge Eltern, die ihre Kinder täglich zum Kindergarten oder in die Grundschule in den benachbarten Ortsteilen bringen. Bis zu einer dreiviertel Stunde länger als bisher seien manche dafür jeden Tag unterwegs, kritisieren einige Betroffene die geplante Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Göllingen.

Für den Busverkehr durch Kyffhäuserland gibt es aller Voraussicht nach eine zeitsparende Ausweichroute über den bereits fertigen Abschnitt des Radweges zwischen Seega und Göllingen. Diesen dürfen auch Rettungsdienste und Feuerwehr benutzen.

Die Hauptdurchfahrtsstraße soll aber wenigstens nicht so lange gesperrt bleiben, wie ursprünglich angekündigt – statt mehr als acht nur etwa fünf Monate. Das erklärt Volkmar Petzoldt von der Verkehrsbehörde des Kyffhäuserkreises auf Nachfrage. Das liege unter anderem daran, dass die Kanalbauarbeiten an der Ortsdurchfahrt, die eigentlich jetzt im Oktober starten sollten, ins nächste Jahr verlegt wurden. Damit sei auf die Verzögerungen bei der aufwendigen Brückensanierung reagiert worden. So bleibe bis zum Winter noch Gelegenheit, Kanalisation in Nebenstraßen vorab zu verlegen. Außerdem werde Zeit gespart, weil die Baustelle nicht winterfest und zeitweise befahrbar gemacht werden müsse, wie vorgesehen war.

Dass die Landesstraße, die sich längs durch Göllingen quetscht, für die vorgesehenen Bauarbeiten voll gesperrt werden muss, lasse sich nicht vermeiden, stellt Petzold klar. Neue Sicherheitsvorschriften lassen keinen Spielraum mehr, auf dem der Verkehr früher vielleicht noch einspurig an der Baustelle vorbeigeschleust werden konnte. „Heute ist mehr Abstand zur Baugrube und den Maschinen gefordert. Außerdem müssen Fahrspuren knapp drei Meter Breite aufweisen. Das lässt sich an vielen Stellen in Göllingen nicht realisieren“, erklärt Petzoldt.

Weil die Kanalrohre mit 60 Zentimetern Durchmesser in bis zu 4,5 Metern Tiefe verlegt werden müssen, komme große Technik mit viel Platzbedarf zum Einsatz, fügt der Verkehrsplaner hinzu. Die Baustelle werde zudem raumgreifender, weil in jeder Fahrspur ein Rohstrang verlegt wird, sodass die Kanaldeckel später jeweils in der Spurmitte liegen, wo sie nicht ständig überrollt und somit geschont werden.