Nächtliche Schwimmerin im Schlosspark Sondershausen löst Großeinsatz aus

Sondershausen. In Sondershausen entschließt sich eine Junge Frau in einem Teich des Schlossparkes zu schwimmen. Kurz darauf gibt es einen Großeinsatz.

Im Schutze der Dunkelheit fasste eine junge Frau am Dienstagabend in Sondershausen den Entschluss, in einem Teich des Schlossparks schwimmen zu gehen. Wie die Polizei informierte, habe sie sich am Ufer entkleidet und sei in den Teich gestiegen. Von einer Parkbank aus haben zwei junge Männer die Schwimmerin beobachtet. Nach einiger Zeit konnten sie die Frau jedoch weder sehen noch hören.

In der Vermutung, dass der Frau etwas passiert sein könnte, denn die Kleidung lag noch am Ufer, wählten sie den Notruf. Als die Feuerwehr bereits mit einem Schlauchboot und einer Drohne vor Ort war und ein Polizeihubschrauber auf dem Weg, um die Suchmaßnahmen aus der Luft zu unterstützen, wurde die Schwimmerin abseits des Gewässers gefunden. Die Frau gab an, dass zu keiner Zeit eine Gefahr für sie bestanden habe. Letztendlich kamen alle Beteiligten mit einem Schrecken davon.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.