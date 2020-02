Kyffhäuserkreis. Ausverkauftes Haus zur Weiberfastnacht in Großfurra. Auch in Donndorf lassen die Mädels es sich richtig gut gehen.

Närrische Weiber lassen es ordentlich krachen

Der Saal des Gemeindehauses in Großfurra ist bis auf den letzten Platz gefüllt, die Veranstaltung wie so oft in den vergangenen Jahren ausverkauft. In wenigen Minuten beginnt der Weiberfasching, zu dem der FCC Rot-Weiß Großfurra eingeladen hat. Männer sind an diesem Abend in der Minderheit und eigentlich nur zur Unterhaltung der holden Weiblichkeit da. Unter anderem als „Badsingers“ und „Biergarde“ zeigen sie ihr tänzerisches Talent. Los geht es aber mit etwas hawaiianischem Flair, den drei kräftig gebaute Karnevalisten mit Ukulelen zum Titel „Over the Rainbow“ versprühen.

Simone und Sandra erzählen in der Bütt etwas über eine bevorstehende Schönheitsoperation. Foto: Christoph Vogel

Auch die Bütt ist besetzt. Sandra und Simone wollen sich beim Schönheitschirurgen unters Messer legen und philosophieren über ihre Körper und die ihrer Männer. „Jedes gute Stück Fleisch hat auch einen Fettrand“, musste sich Sandra von ihrem Gatten anhören.

Striche mit dickem Filzstift auf nackter Haut Zweifel an den Fähigkeiten des Schönheitschirurgen hegt indes Simone. Sie kommt sich eher wie in einer Änderungsschneiderei vor, als der Arzt mit dickem Filzstift Linien auf ihren Körper malt. Dem Auftritt in der Bütt folgt ein Showtanz der „Frechen Früchtchen“. Das kurzweilige und von den Gästen bejubelte Programm endet gegen 22.30 Uhr. So bleibt Zeit genug, um ausgelassen zu feiern und die Tanzfläche zu stürmen. Leute trampeln, pfeifen und stöhnen Für fast alle Auftritte des Abends gibt es eine Rakete. Das bedeutet für das Publikum, mit den Füßen auf den Boden trampeln, zu klatschen, zu pfeifen und anschließend ein kollektives, langgezogenes „Ahhh“ von sich zu geben. „Wer einmal hier war, kommt immer wieder gern zu uns“, sagt Susanne Beck, Präsidentin des Damenrates beim FCC Rot-Weiß, der man die Freude über die gelungene Veranstaltung anmerkt. Bombenstimmung auf dem Saal in Donndorf. Foto: Wilhelm Slodczyk Wenn es beim Weiberfasching richtig kracht, dann ist es auch in Donndorf so. Seit es die große Weiberfastnacht in Langenroda nicht mehr gibt, trifft man sich beim DCV. Am Anfang steht ein deftiges Mahl aus allerlei Schnitzel-Variationen: mit Kartoffelsalat, mit Brot, mit Pommes oder alternativ Bulette, Bockwurst, Rohkost – für jeden Geschmack ist was dabei und der Kartoffelsalat sogar selbst gemacht, wie das Küchenteam im Erdgeschoss betont. „Die Mädels brauchen schließlich eine ordentliche Grundlage.“ Küchendienst haben Männer in Kleidern Im Akkord werden die Teller gefüllt. Küchendienst haben an diesem Abend ausschließlich Mannsbilder, allesamt in Frauenkleidern. Die Jungen von Donndorfer Carnevalsverein übernehmen an diesem Abend Küchendienst und Tellertragen. Foto: Wilhelm Slodczyk Auch den Service übernehmen die Herren des Donndorfer Carnevalsvereins – sie bedienen die Mädels im Saal ein Stockwerk höher, nehmen Bestellungen entgegen, servieren und räumen die Tische ab. Derweil die schick kostümierten Damen Sekt- und Weinflaschen köpfen und es sich richtig gut gehen lassen. Ein Programm braucht dieser Abend nicht. Als Fabian Brenner von der Bühne des wunderbar geschmückten Saals die Damenwelt begrüßt und DJ Matthias Schönewerk die erste Musik volles Rohr auf die Lautsprecher schickt, erheben sich Hexen, Teufelinnen, allerlei Tierchen und kleine grüne Männ-, ähm pardon, Weibchen von den Stühlen und füllen die Tanzfläche. Wobei Sketche, Tänze, Gesang und lustige Reden aus dem Publikum natürlich willkommen sind.