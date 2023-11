Narren stürmen die Rathäuser im Kyffhäuserkreis

Wie in den Vorjahren werden die Narren vom Bad Frankenhäuser FKK Wipperveilchen um Vereinspräsident Steffen Lobodasch auch in diesem Jahr wieder den Rathausschlüssel erobern. Närrisches Volk ist dazu herzlich zum Rathaus eingeladen.

Kyffhäuserkreis. An diesem Wochenende geht es wieder los: Faschingsvereine starten in die Fünfte Jahreszeit. Außerdem: Berufsinfotage, Martini und Kirmes

Da der 11.11. diesmal auf einen Samstag fällt, wird es am Wochenende vor allem ordentlich bunt im Kyffhäuserkreis.

BerufsInformationstage:61 Aussteller präsentieren sich

Am Samstag finden von 9.30 bis 15 Uhr in der Bundeswehrhalle Sondershausen in der Kurt-Hafermalz-Straße die 22. BerufsInfotage statt. 61 Aussteller aus der Region präsentieren sich und bieten Jugendlichen und ihren Eltern die Möglichkeit, sich über die vielfältigen Ausbildungs- und Studienangebote zu informieren. Für Fragen stehen an den jeweiligen Ständen kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.

Kirmes mit Disco,Tanz und Live-Musik

„Körmse“ wird vom 9. bis 11. November in der Gemeindeschenke in Großbrüchter gefeiert. „Tradition statt Kommerz“ lautet das Motto in diesem Jahr. Am Freitag beginnt um 19 Uhr der Gottesdienst, ab 21 Uhr ist Disco und „Rasur“ der neuen Kirmesmitglieder. Am Samstag beginnt ab 8 Uhr der „Körmserundgang“, 10 Uhr ist Frühschoppen, ab 19.30 Uhr Kirmestanz.

Hauteroda feiert ebenfalls Kirmes: Am Freitagabend ab 18 Uhr mit einem gemütlichen Beisammensein in der Gaststube, am Samstag ab 20 Uhr mit einem großen Kirmestanz mit „Atlantis“ und am Sonntag mit einem Frühschoppen und der Blaskapelle „Katharina“ ab 10 Uhr. Das ganze Kirmeswochenende ist Rummel auf dem Dorfanger. Es laden ein der Sportverein und die Ortschaft Hauteroda.

Narren erstürmenwieder die Rathäuser

Mit dem traditionellen Rathaussturm am 11.11. um 11.11 Uhr startet in Bad Frankenhausen die Narrenschaft des FKK „Wipperveilchen“ in die Fünfte Jahreszeit. Beginn des Spektakels auf dem Markt ist 10 Uhr mit Musik und Verpflegung. 19.30 Uhr beginnt die Krönungsveranstaltung für das neue Prinzenpaar in der Rotbart-Arena, Einlass ab 18 Uhr.

Die Sondershäuser Vereine Grün-, Gelb-, Blau- und Rot-Weiß treffen sich 10.30 Uhr auf dem Marktplatz in Sondershausen und stürmen 11.11 Uhr das Rathaus.

In Esperstedt erfolgt die Schlüsselübernahme durch das Prinzenpaar um 11.11 Uhr vor der Gemeinde. Um 19.11 Uhr startet die Eröffnungsveranstaltung auf dem Saal.

Der Ichstedter Karnevalsverein IKV „Rot-Silber“ eröffnet seine 68. Saison ebenfalls um 11.11 Uhr vor der Gaststätte Waldblick und lädt alle Faschingsnarren dazu ein.

In Greußen stürmen die Narren des Greußener Karnevalsvereins „Weiß-Blau“ pünktlich um 11.11 Uhr das Rathaus

Auch in Roßleben startet der Karnevalsverein RCC am 11.11. in die Fünfte Jahreszeit. Um 11.11 Uhr ist Schlüsselübergabe auf dem Richard-Hüttig-Platz, am Abend startet die Eröffnungsveranstaltung mit Programm und Tanz 20.11 Uhr in der „Weintraube“. Einlass ist 19 Uhr.

Im benachbarten Wiehe schreitet der Wiehesche Carneval Club am 11.11. Punkt 11.11 Uhr zur Tat, um den Rathausschlüssel zu übernehmen. Vor dem Rathaus werden außerdem Einblicke ins neue Programm gewährt und das Motto der diesjährigen Session verkündet. Gegen das Magenknurren wird Erbsensuppe aufgefahren.

Zu Eröffnung der neuen Karnevalssaison mit der Schlüsselübernahme durch das Prinzenpaar lädt der Bottendorfer Carneval Club BCC traditionell am 11.11. um 16.11 Uhr auf dem Schenkenplatz in Bottendorf ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, teilt der Verein mit.

Um 17.11 Uhr nehmen dann im benachbarten Donndorf die Närrinnen und Narren vom Donndorfer Carnevalsverein DCV „Blau-Weiß“ wie immer mit viel Tamtam an ihrem Vereinsheim den symbolischen Rathausschlüssel an sich.

Der Schönewerdaer Karneval Club 1978 SKC freut sich auf seine 45. Session, die am 11.11. um 17.11 Uhr auf dem Kirchplatz eingeläutet wird. Für gute Laune sowie Speisen und Getränke ist gesorgt, heißt es in der Ankündigung.

In Ringleben erfolgt am 11.11. ab 20.11 Uhr auf dem Saal des Storchennestes die Schlüsselübergabe an den RCV. Anschließend wird das neue Programm aufgeführt. Der Eintrittspreis wird wieder erspielt.

Mit einer „Halloween Trash-Party“ und Hits aus den 1980ern, 90ern und Heute startet der Faschingsverein GKC „Blau-Gold“ Gorsleben am 11.11. um 21 Uhr im Gemeindesaal in die neue Saison. Einlass ist ab 18 Jahre (oder ab 16 Jahre mit Muttizettel), Eintritt 6 Euro.

In Allmenhausen startet der Karnevalsverein in diesem Jahr in seine 50. Faschingssaison. Am 11.11. um 11.11 Uhr setzt sich am Thüringer Landhaus der Faschingsumzug in Bewegung, an dem auch zahlreiche Gastvereine teilnehmen. Um 20.11 Uhr findet eine Prunksitzung statt. Einlass ist ab 19 Uhr.

Deutschland-Cupim Rennrutschen in der Therme

Am Samstag wird in der Zeit von 14 bis 17 Uhr in der Kyffhäuser-Therme in Bad Frankenhausen der Regionalwettbewerb des 6. Deutschland-Cups im Rennrutschen ausgetragen. Gestartet werden kann in den Wertungsklassen Männer, Frauen und Kinder bis 15 Jahre. Die jeweiligen Sieger qualifizieren sich für das Finale eine Woche später in Bad Lauterbach. Es gelten die normalen Eintrittspreise. die Siegerehrung erfolgt gegen 17.15 Uhr.

Geführte Kranichwanderungenam Stausee

Die Naturparkverwaltung Kyffhäuser bietet am Samstag und Sonntag (11./12. November) wieder geführte Kranichwanderungen am Stausee Kelbra an. Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Parkplatz vor der Rezeption des Campingplatzes. Ein Infomobil steht bereit, dort wird ein Vortrag gehalten. Danach geht die Führung am Südufer des Stausees entlang. Mit dem abendlichen Einflug Tausender Kraniche wird die Rückwanderung angetreten.





Martinsfeiern

mit Laternenumzügen

Um 17 Uhr beginnt am Samstag in der Katholischen Kirche (Richard-Wagner-Straße) die Martinsfeier in Sondershausen. Eröffnet wird der Abend mit der Martinsgeschichte, bevor sich der Umzug über Ferdinand-Schlufter- und Lange Straße zur Trinitatiskirche in Bewegung setzt. Dort sollen als Höhepunkt Martinshörnchen geteilt werden.

Martinstag wird am Samstag auch in Oldisleben gefeiert. Beginn ist 17 Uhr mit einer Andacht in der Kirche, mit musikalischer Begleitung wird die Erzählung vom Heiligen Martin zu hören sein. Anschließend werden Martinshörnchen geteilt und mit leuchtenden Laternen geht es anschließend durch den Ort zum Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr, wo ein Imbissangebot und Getränke bereitstehen.

Ebenfalls am 11. November wird in Westerengel Martini gefeiert. Zur Andacht um 17 Uhr in der Kirche spielt der Posaunenchor.

In Artern beginn um 16 Uhr auf dem Geschwister-Scholl-Platz die Martinsfeier. Begleitet von den Arterner Schalmeien führt der Laternenumzug durch die Arterner Innenstadt zur Salinegaststätte, wo Getränke und ein Snack warten und die Teilnehmer miteinander ins Gespräch kommen können.