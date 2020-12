Natur-Kalender in der Stadt-Information Bad Frankenhausen

Ein Foto-Wandkalender ist in der Stadtinformation Bad Frankenhausen erhältlich. Der Natur-Fotograf Christoph F. Robiller, der regelmäßig im Regionalmuseum Vorträge hält, hat in seinem neuen Kalender eine bunte Mischung europäischer Vögel in spektakulären Situationen zusammengestellt. Die Aufnahmen sind über Jahre während ausgedehnter Reisen durch europäische Naturlandschaften entstanden.

www.naturlichter.de