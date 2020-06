Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Natura 2000 Stationen sind für Europa-Preis nominiert

Die Thüringer Natura 2000 Stationen sind unter den Finalisten des European Natura 2000 Award des Jahres 2020, einen wichtigen europäischen Naturschutzpreis. Dies teilt das Thüringer Umweltministerium mit. „Für unsere tägliche Arbeit ist es natürlich ein großer Ansporn, dass die Natura-Stationen in Thüringen das Finale auf europäischer Ebene erreicht haben“, schätzt Isabel Hümpfner, die Leiterin der Natura 2000-Station Possen ein. „Egal wer den Preis bekommt, es ist ein Gewinn für uns, dass das, was hier in Thüringen durch das Natura-Netzwerk für den Natur- und Landschaftsschutz getan wird im europäischen Rahmen bekannt wird.“ Zudem biete sich die Gelegenheit zu schauen, welche Projekte die anderen Finalisten in Sachen Naturschutz voranbringen. Es gibt sechs Mitbewerber in der Kategorie grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Vernetzung.

Der European Natura 2000 Award wird alle zwei Jahre vergeben. Partner der Thüringer Teilnehmer sind der Bund für Umwelt und Naturschutz Thüringen, der Naturschutzbund Thüringen und der Deutsche Verband für Landschaftspflege.

Mit der Bekanntgabe der Finalisten kann auch für den Bürgerpreis 2020 abgestimmt werden. Der Gewinner wird am 14. Oktober bekannt gegeben.

Das Abstimmen ist im Internet möglich unter: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/the-award/european-citizens-award/index_en.htm