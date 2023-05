Naturnahes Gärtnern und Umweltbildung mit der Natura 2000-Station Possen

Sondershausen. Natura 2000-Station Possen lädt am 3. Juni zu einer Informationsveranstaltung ein.

„Den Garten haben wir erst seit ein paar Monaten“, erzählt Felix Niklas von der Natura 2000-Station Possen. Gemeint ist ein Parzelle am südlichen Ende des Steingrabens in der Kleingartenanlage „Am Röseberg“, im Sondershäuser Ortsteil Jecha. Hier habe die Possen-Station geplant, künftig Umweltbildungsmaßnahmen speziell für Schulklassen anzubieten. Auch solle damit prinzipiell das Angebot der Einrichtung erweitert werden, erklärte der Stationsreferent.

So liege der Schwerpunkt der Arbeit der Natura-Station grundsätzlich darin, sich um die Natur vor Ort zu kümmern. Hier insbesondere alles rund um das Thema Wald. Die betreffe sowohl die Wildnisfläche, als auch den Erholungswald am Possen. Dabei würde man eng mit Naturschützern und Naturschutzbehörden zusammenarbeiten.

Pachtgarten der Possen-Station soll für Umweltbildung genutzt werden

Der gepachtete Garten habe gleich in mehrere Hinsicht Vorteile. So liege er gut erreichbar in der Nähe der Possen-Station. Zum anderen biete er eine gute Alternative für die Umweltbildung, da Schulklassen oft nicht die nötige Zeit für mehrstündige Aufenthalte im Wald hätten. So könne man hier zum Beispiel das Thema Insektenschutz praxisnah vermitteln. „Das hinterlässt einen größeren Eindruck bei den Schülern“, ist Felix Niklas sicher.

Bei der Gestaltung des Gartens – aktuell würden hier vor allem Obstbäume gedeihen – sei man noch in der Planung. Der Anbau von Kräutern und Gemüse sowie verschiedener Beeren, stehe unter anderem zur Überlegung. Diesbezüglich wolle man sich noch informieren, was an dem Standort am besten wachse und gedeihe.

In den Osterferien habe man bereits erste Veranstaltungen in dem Garten angeboten, erinnerte sich Felix Niklas. Zu einer ersten öffentlichen Veranstaltung lädt die Natura 2000-Station Possen nun am Samstag, dem 3. Juni, ein. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr wollen die Mitarbeiter der Station den Besuchern Informationen rund um das Thema naturnahes Gärtnern vermitteln. Fragen betreffs wie gestalte ich meinen Garten naturnah und schaffe Lebensräume für Bienen, Vögel, Igel und Co, sollen unter anderem beantwortet werden.

Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit für einen Austausch von Ideen und Anregungen. Für die kleineren Besucher plane man zudem verschiedene Bastelaktionen. Auch für Speisen und Getränke sei gesorgt. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich.

Rückfragen unter Telefon: 03632 / 6 6577 78 oder info@natura-erleben.de