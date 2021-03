Naturpark Kyffhäuser sucht Freiwillige

Kyffhäuserkreis. Für einen Einsatz im Bundesfreiwilligendienst bietet die Naturparkverwaltung Stellen ab Mai an.

Der Naturpark Kyffhäuser bietet Stellen im Bundesfreiwilligendienst an. Aktuell sind vier Bundesfreiwillige im Naturpark im Einsatz, berichtet Claudia Wicht von der Naturparkverwaltung. Wöchentlich 30 bis 40 Stunden leisten sie. Ab Mai sucht die Naturparkverwaltung Verstärkung. Die Arbeit sei vielfältig und in der Natur: Baumpflanzungen, Obstbaumpflege, Müllsammelaktionen, Pflege von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen in Streuobstwiesen. Wer im Raum Bad Frankenhausen wohnt und Lust hat, sich aktiv für den Schutz der Landschaft einzusetzen, könne sich gerne bei der Naturparkverwaltung Kyffhäuser bewerben.

Kontakt: Barbarossastraße 39a,99707 Kyffhäuserland OT Rottleben, Telefon: 0361 / 5 73 91 64 15