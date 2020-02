Naturschützer: „Wir sind ein Fledermaus-Hotspot“

„Wir sind auf solche Leute angewiesen, die uns ihr Grundstück zur Verfügung stellen“, sagt Frank Bohn von der Ortsverein Clingen des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu). Er ist im Garten von Falk Lumnitz aus Westgreußen unterwegs, um geeignete Plätze für das Anbringen von Fledermauskästen zu suchen, die den Fingerflüglern als Sommer- beziehungsweise Schlafquartier dienen sollen. Falk Lumnitz hat gleich mehrere dieser Kästen aus unterschiedlichem Material und Größen parat stehen, um sie auf seinem großen Grundstück anzubringen. Insgesamt acht Stück sollen das in naher Zukunft sein. Zwei davon hat Frank Bohn selbst gebaut und mitgebracht, einige wurden dem Westgreußener geschenkt und einen Kasten habe er noch gekauft.

Damit möchte Falk Lumnitz etwas für die Natur und Umwelt tun. „Ich habe genügend Platz, warum sollte ich ihn nicht dafür nutzen?“, stellt er in den Raum. Auch Insektenhotels sind auf seinem Grundstück einige zu finden, genauso wie eine Blüh- und Streuobstwiese. Über dieses Engagement kann sich der Naturschützer Frank Bohn nur freuen. Denn die Fledermäuse – in Deutschland gibt es 30 Arten – stünden alle auf der roten Liste der bedrohten Arten. Allein im Kyffhäuserkreis seien 25 Arten heimisch. „Wir sind ein Fledermaus-Hotspot“, sagt Bohn.

Die Fledermauskästen gibt es nicht nur aus Holz, sondern auch aus Beton. Foto: Christoph Vogel

Dabei lägen die Schwerpunkte bezüglich der Verbreitung im Landkreis in der Kyffhäuserregion, um Bad Frankenhausen sowie der Hainleite. „Bei uns gibt es die Zwergfledermaus, sie bezieht diese Kästen“, erklärt der Naturschützer. Gemeint sei hier das Gebiet um Clingen, Greußen, Westgreußen und Grüningen. Auch das große Mausohr, mit etwa 40 Zentimetern Flügelspannweite, sei in der Region nachgewiesen worden. Gleiches treffe auf den großen Abendsegler zu, der es auf etwa die gleiche Spannweite bringt.

Auch das graue Langohr, die Bartfledermaus und die Wasserfledermaus würden in der Region beheimatet sein, zählt Bohn auf. So seien zum Beispiel letztgenannte in Clingen am Teich zu finden, wo sie auf der Wasseroberfläche Insekten jagen. Es sei allerdings sehr schwer festzustellen, welche Arten sich wo aufhalten, da die Tiere sehr versteckt Leben. Unter anderem in Mauerspalten, hinter Fensterläden und auf Dachböden sowie in Kirchen. „Trocken und zugfrei muss es sein“, nennt Bohn als eine Voraussetzung, dass sich Fledermäuse wohlfühlen. Im Winter würden die Fledermäuse dann in die Winterquartiere ziehen, wobei es sich um Höhlen und Keller handelt, die über eine gleichbleibende Temperatur von etwa drei bis ein Grad verfügen. Und bei allen im Landkreis vorkommenden Arten würde es sich ausschließlich um Insektenfresser handeln, informierte Frank Bohn.

Eine kleine Fledermaus aus Plaste lässt unschwer erkennen, für wen die Kästen gedacht sind. Foto: Christoph Vogel

Falk Lumnitz, der in seinem Garten auch einen großen Teich angelegt hat, findet es jedenfalls schön, wenn er abends draußen sitzen und Fledermäuse bei der Jagd über die Wasseroberfläche des Teiches beobachten kann. Er hat auch noch die Idee, einen Nistkasten für Eulen in der Scheune zu montieren und auch den Schwalben das Nisten auf seinem Grundstück zu erleichtern.

Frank Bohn würde sich freuen, wenn noch mehr Leute ihre Grundstücke auf diese Weise nutzen und heimischen Tieren Unterschlupf gewähren. Unterstützung könnte er auch bei der Registrierung von Sommer- und Winterquartieren von Fledermäusen gebrauchen. Wer weiß, wo sich welche befinden, könne bei Thomas Schlufter von der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt melden. Gleiches gelte für Frank Bohn, der telefonisch unter Telefon: 0176/604 72529 erreichbar ist.