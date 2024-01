Naturschutz direkt vor der Haustür

Sondershausen Zu einem Vortrag mit der Leiterin der Natura-2000-Station Possen wird am 9. Januar in das Schlossmuseum Sondershausen eingeladen

Im Rahmen der Vortragsreihe „Aufgeschlossen“, die in Zusammenarbeit mit dem Geschichts- und Altertumsverein sowie dem Förderkreis Schloss und Museum Sondershausen stattfindet, wird am Dienstag, dem 9. Januar, um 18.30 Uhr in den Rosa Salon des Schlossmuseums Sondershausen zu einer Veranstaltung eingeladen. Unter dem Motto „Natura 2000. Naturschutz vor der Haustür“, werde Isabel Hümpfner, die Leiterin der Natura 2000-Station Possen, einen Vortrag halten.

Im Mittelpunkt stünde die zentrale Rolle der Natura 2000 im Naturschutz und der Förderung der Biodiversität in Europa. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk von Schutzgebieten in der Europäischen Union, das dazu dient, die Vielfalt der wildlebenden Pflanzen- und Tierarten sowie ihrer natürlichen Lebensräume zu bewahren. Die Natura 2000-Gebiete wurden aufgrund ihrer ökologischen Bedeutung ausgewählt und sollen eine nachhaltige Nutzung mit dem Schutz der Natur in Einklang bringen. Mit der Hainleite habe Sondershausen für die Biodiversität herausragende Gebiete direkt vor der Haustür. Was es so bedeutsam mache und wie sich die hiesige Station als eine von zwölf in Thüringen für den Erhalt der heimischen Natur einsetzt, soll in dem Vortrag erläutert werden. Der Eintritt zu der Veranstaltung sei frei.