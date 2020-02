Das WC-Häuschen am Marktplatz ist die letzte städtische öffentliche Toilette in Sondershausen.

Sondershausen. Freien Wähler setzen sich in Sondershausen für öffentlich bezuschusstes Toilettensystem ein. Verwaltung prüft Kosten.

Nette Toiletten in der Debatte

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nette Toiletten in der Debatte

Ein öffentliches Toilettensystem in Sondershausen hat die Fraktion der Freien Wähler im Stadtrat vorgestellt. Der Beschlussantrag wurde in der jüngsten Stadtratssitzung der Verwaltung zur Prüfung übergeben. Das Konzept von „nette Toilette“ sieht vor, dass Gastronomen und Gewerbetreibende ihr Toiletten für jeden Besucher öffnen. Und die Stadt dies bezuschusst.

Nach dem Abriss der öffentlichen Toilettenanlage war mehrfach beklagt worden, dass außer am Markt und in der Galerie zu wenig Bedürfnisanstalten gebe. Zumal die Anlage am Busbahnhof eigentlich nur von Fahrgästen zu den Öffnungszeiten benutzt werden dürfe. Zunächst sollen Kosten und mögliche Beteiligte abgeklärt werden. hel