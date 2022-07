Netzauftritt für Landgemeinde Stadt Greußen

Greußen. In wenigen Monaten soll die Kommune Stadt Greußen wieder eine eigene Webseite haben.

Die neue Homepage für die Landgemeinde Stadt Greußen soll in zwei bis drei Monaten fertig sein. Das kündigte Bürgermeister Torsten Abicht (parteilos) bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates an. Der Auftritt der seit Anfang 2021 bestehenden Landgemeinde im Internet werde jetzt von der Initiative Thüringen vernetzt erstellt. Diese wolle sich nach der Erstellung künftig auch kostengünstig um die Pflege der Greußener Webseite kümmern, kündigt Abicht an.