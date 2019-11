Netzwerk will Kinder vor häuslicher Gewalt schützen

Sondershausen. In Sondershausen fand am Montag eine Fachtagung zur Mitbetroffenheit von Kindern bei häuslicher Gewalt statt.

Am heutigen Dienstag lädt das Netzwerk gegen häusliche Gewalt im Kyffhäuserkreis von 10 bis 13 Uhr auf den Marktplatz Sondershausen ein, um mit Mitwirkenden das Gespräch oder gar Hilfe zu suchen. Bereits am Montag, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, richtete das Netzwerk eine Fachtagung im Bürgerzentrum Cruciskirche aus. Das Thema der Tagung lautete: „Mitbetroffenheit von Kindern bei häuslicher Gewalt“. Als Hauptreferent sprach der Frankfurter Familienrechtler Ludwig Salgo vom Deutschen Kinderschutzbund (DKSB).