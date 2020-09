Kyffhäuserkreis. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 8. September, in Nordhausen statt.

Der nächste Netzwerktag für Nordthüringen findet am Dienstag, 8. September, von 9 bis 14 Uhr im BIC in Nordhausen, Alte Leipziger Straße 50, statt. Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt, Handwerkskammer Erfurt, Thüringer Aufbaubank, Bürgschaftsbank, GFAW, Agentur für Arbeit, die Wirtschaftssenioren „Alt hilft Jung“ sowie ThEx-Enterprise und ThEx-Mikrofinanzagentur stehen Existenzgründern und bestehenden Unternehmen für persönliche Gespräche seit nunmehr 20 Jahren zur Verfügung. Auch ein Experte des Fachbereiches Zentrale Dienste/Recht/Steuern der IHK Erfurt beantwortet an diesem Tag in persönlichen Einzelgesprächen Fragen zu Rechtsformwahl, Gewerberecht, Handelsrecht, gewerblichem Mietrecht, Arbeitsrecht oder auch rechtliche Fragen zur Berufsausbildung. Alle Beratungen sind kostenfrei, teilen die Veranstalter mit. Eine vorherige Terminabsprache unter Telefon: 03631/90820 ist erforderlich.