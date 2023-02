Neu: Vollsperrung von Bahnhof Heldrungen bis Sachsenburg

Kyffhäuserkreis. Staugefahr an vielen Stellen im Kreis: Umwege wegen Baustellen, Baumfällmaßnahmen und Schwertransporten

Aufgrund von Baumfällarbeiten ist die Landesstraße L3086 ab dem Bahnhof Heldrungen bis vor dem Bahnübergang Sachsenburg seit Montag voll gesperrt. Die Vollsperrung soll bis 3. März dauern. Die Umleitung erfolgt über Oldisleben.

In Bad Frankenhausen ist die Esperstedter Straße/L 1172 ab Zufahrt Busbahnhof bis kurz vor dem Ahornweg aufgrund von Straßenbauarbeiten und dem Bau eines Rad- und Gehwegs voll gesperrt. Der Verkehr wird über Esperstedt, Oldisleben, Seehausen nach Bad Frankenhausen, und umgekehrt, umgeleitet. Im Bereich der Lindenstraße/Bornstraße/Frauenstraße ändert sich im Zuge der Baumaßnahme die Verkehrsführung. Die Maßnahme soll bis 31. Mai dauern. Die Bushaltestellen in der Esperstedter Straße können nicht bedient werden. Als Ersatz soll die Haltestellen im Uderslebener Weg in Höhe Reha-Klinik und Höhe Friedhof genutzt werden. Am Friedhof ist eine Ersatzhaltestelle stadteinwärts eingerichtet.

In Oldisleben ist bis 24. Februar die Karl-Marx-Straße im Bereich Klosterberg/Klostergasse halbseitig gesperrt.

Bei der Sanierung der Uderslebener Straße in Ichstedt sollen die Arbeiten noch bis Ende April andauern. Der dritte Bauabschnitt bedingt eine Vollsperrung des Kreuzungsbereichs der kommunalen Straße Richtung Udersleben/Flutgraben inklusive Brücke Richtung Uderslebener Straße.

Noch bis zum 1. März ist wegen Schwerlasttransporten zum Windpark Keula hauptsächlich in den Nachtstunden auf der L 1016 ab der Kreisgrenze zum Unstrut-Hainich-Kreis örtlich mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Einige Transporte finden auch tagsüber statt.

Bis voraussichtlich 31. März ist die Göllinger Hauptstraße am Ortsausgang Göllingen in Richtung Rottleben voll gesperrt. Der Verkehr wird ab Rottleben über die L 1172, L 1034, L 2290 (Hachelbich) nach Göllingen und umgekehrt geführt.

Die Arbeiten am Neubau der Urbachbrücke in Ebeleben werden noch bis April andauern. Die Arbeiten in der Rathausstraße laufen unter Vollsperrung; eine innerörtliche Umleitung ist ausgeschildert.In Seega kommt es aufgrund von Arbeiten an der Ortsentwässerung in der Hauptstraße „Zur Arnsburg“ zu Behinderungen. Die Straße ist im Bereich ab Fleischerei Hörchner für den Verkehr in kleineren Bauabschnitten halbseitig gesperrt.Sanierungen von Straßeund Brücke

Für die Sanierung der Brücke zwischen Niederspier und Otterstedt ist während der Bauarbeiten eine Behelfsfahrbahn eingerichtet. red

Quelle: Straßenverkehrsbehörde Kyffhäuserkreis