Neue Ausstellung im Schlossmuseum

Dem verstorbenen Künstler Heinz Scharr widmet das Schlossmuseum eine Ausstellung. Zur Vernissage für „Hommage an Heinz Scharr“ wird am Samstag, 14. Dezember, um 14 Uhr, eingeladen. Der 2017 verstorbene Sondershäuser Künstler Heinz Scharr hätte in diesem Jahr seinen 95. Geburtstag. Anlass genug, dass die Stadt Sondershausen ihren großen Sohn und das Schlossmuseum einen bedeutenden Thüringer Künstler mit einer Ausstellung ehren. Die Sonderausstellung wird bis zum 2. Februar 2020 gezeigt.