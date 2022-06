In Schernberg werden neue Baugrundstücke ausgewiesen.

Neue Baugrundstücke in Schernberg

Sondershausen. Der Stadtrat stimmte in seiner jüngsten Sitzung die Satzung des Bebauungsplans Am Bahnhofsberg.

Weitere Baugrundstücke sollen im Ortsteil Schernberg Am Bahnhofsberg ausgewiesen werden. Der Entwurf des Bebauungsplans hat im März öffentlich ausgelegen, die Abwägungen der Träger öffentlicher Belange sind eingearbeitet. Der Stadtrat beschloss am Donnerstagabend die Satzung des Bebauungsplans. Vier bis sechs Baugrundstücke können auf der ausgewiesenen Fläche am Ortsrand entstehen. Anfragen für Grundstücke liegen bereits vor.